Мамедгулиев: Азербайджан заинтересован в расширенном диалоге с ЕС в сфере борьбы с трафикингом

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Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Азербайджан планирует подписать новое соглашение по стратегическому сотрудничеству с ЕС, которое сыграет свою роль в развитии отношений и поднимет сотрудничество в этом направлении на новый уровень.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев на конференции "Усиление национальных возможностей для борьбы с трафикингом людей в Азербайджане".

"Азербайджан и международная миграционная служба создают новую страницу в сотрудничестве. Надеюсь, что представленные в рамках сотрудничества инициативы будут уcпешными", - отметил замминистра.

По его словам, одним из важнейших приоритетов Азербайджана является борьба с трафикингом: "Азербайджан проводит последовательную политику в этом направлении на опережение и защиту людей".

"Азербайджан заинтересован в расширенном диалоге с Европой в этой сфере", - заявил М. Мамедгулиев.

В свою очередь глава представительства ЕС в Азербайджане посол Малена Мард заявила, что борьба с трафикингом является приоритетом для ЕС и главным вопросом в контексте обеспечения безопасности.

"Данный проект - это часть общей стратегии, в рамках которой мы оказываем поддержку Азербайджану. Между ЕС и Азербайджаном уже есть наработанный опыт, который поможет успешно реализовать данный проект", - заявила М. Мард.