 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Мамедъяров не исключил возможность вступления Азербайджана в ЕАЭС

    Глава МИД: Никогда не говори никогда

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан не отрицает возможности своего вступления в Евразийский экономический союз.

    По сообщениям Report, об этом заявил агентству Sputnik министр иностранных дел страны Эльмар Мамедъяров на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    "Никогда не говори никогда", — ответил глава МИД Азербайджана на соответствующий вопрос и уточнил, что сейчас его страна сосредоточена на "выстраивании большего количества двусторонних отношений" со странами Евразийского блока.

    Президент Казахстана ранее сообщал, что Азербайджан, Иран, Индия и Монголия рассматривают возможности сотрудничества с ЕАЭС, а Турция выразила желание заключить с союзом торговое соглашение. Евразийский экономический союз объединяет Россию, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армению.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi