Азербайджан и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Венгрии президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с премьер-министром этой страны Виктором Орбаном. Как сообщает Report, по итогам встречи В.Орбан заявил, что между Азербайджаном и Венгрией подписано соглашение о стратегическом партнерстве.

Премьер-министр Венгрии высоко оценил двухсторонние отношения, сложившиеся между странами, и отметил важную роль Азербайджана, как страны, являющейся "мостом" для Востока и Запада. В.Орбан выразил уверенность, что подписанное сегодня соглашение о стратегическом сотрудничестве даст толчок к еще большему укреплению двухсторонних отношений.

В.Орбан отметил важную роль Азербайджана с точки зрения поставок энергоресурсов в Европу, заявив, что Азербайджан и Венгрия также сотрудничают в сфере энергетики.

Президент Азербайджана, в свою очередь, заявил, что "Азербайджан с оптимизмом смотрит на развитие отношений с Венгрией". Он пригласил В.Орбана посетить Азербайджан.