Азербайджан и Украина будут сотрудничать в борьбе с контрабандой наркотиков

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Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Главы пограничных служб Украины и Азербайждана Петр Цигикал и Эльчин Гулиев договорились о сотрудничестве в борьбе с контрабандой наркотиков, а также о профессиональной подготовке подразделений специального назначения.

Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины, в ходе встречи глав погранслужб двух стран в Киеве было принято решение о внедрении обмена опытом противодействия угрозам пограничной безопасности и проведении совместного анализа рисков в сфере охраны государственной границы.

Чиновники обсудили применение современных технических средств для эффективной защиты границы от трансграничной преступности и терроризма. А также договорились о подготовке плана сотрудничества между пограничными службами двух стран на ближайшие годы.