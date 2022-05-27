Азербайджан и Турция подписали документ об экономическом партнерстве

Азербайджан и Турция подписали документ об экономическом партнерстве.

Азербайджан и Турция подписали документ об экономическом партнерстве.

Как передает Report, об этом в Twitter сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Мы поговорили с министром промышленности и технологий Турции Мустафой Варанк о роли тесных отношений между нашими странами в развитии двусторонних экономических отношений, создании совместных институтов для укрепления сотрудничества в сфере малого и среднего бизнеса, промышленности, стандартизации и метрологии. Был подписан Меморандум о взаимопонимании для укрепления нашего экономического партнерства с братской страной".