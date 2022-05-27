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Азербайджан и Турция подписали документ об экономическом партнерстве

Азербайджан и Турция подписали документ об экономическом партнерстве Азербайджан и Турция подписали документ об экономическом партнерстве.
Внешняя политика
27 мая 2022 г. 21:36
Азербайджан и Турция подписали документ об экономическом партнерстве

Азербайджан и Турция подписали документ об экономическом партнерстве.

Как передает Report, об этом в Twitter сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Мы поговорили с министром промышленности и технологий Турции Мустафой Варанк о роли тесных отношений между нашими странами в развитии двусторонних экономических отношений, создании совместных институтов для укрепления сотрудничества в сфере малого и среднего бизнеса, промышленности, стандартизации и метрологии. Был подписан Меморандум о взаимопонимании для укрепления нашего экономического партнерства с братской страной".

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Türkiyə arasında iqtisadi tərəfdaşlığa dair sənəd imzalanıb

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