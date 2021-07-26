Азербайджан и Сербия рассматривают возможность открытия прямых рейсов

Азербайджан и Сербия рассматривают возможность открытия прямых рейсов Баку-Белград и Белград-Баку.

Азербайджан и Сербия рассматривают возможность открытия прямых рейсов Баку-Белград.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции заявил глава МИД Сербии Никола Селакович, говоря об ожидаемом визите президента Азербайджана Ильхама Алиева в Белград в октябре этого года.

"Во время встречи президентов Азербайджана и Сербии возможно состоится подписание ряда документов, обсуждение важных договоренностей. Среди них - либерализация виз и открытие прямых рейсов Баку-Белград и Белград-Баку. Это будет важным импульсом в развитии нашего сотрудничества в сфере экономики и туризма", - отметил Селакович.