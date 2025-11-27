Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА Организация тюркских государств
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА Организация тюркских государств

    Азербайджан и Сенегал усиливают сотрудничество в сфере цифрового развития

    Внешняя политика
    • 27 ноября, 2025
    • 11:48
    Азербайджан и Сенегал усиливают сотрудничество в сфере цифрового развития

    Азербайджан и Сенегала обсудили вопросы укрепления цифрового сотрудничества между двумя странами.

    Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, в рамках конференции WTDC-25 министр связи, телекоммуникаций и цифровых технологий Сенегала Алиун Салл встретился с Фаридом Османовым, президентом Агентства инноваций и цифрового развития Азербайджана (IAAD).

    В ходе встречи IAAD представило ключевые достижения Азербайджана в сфере цифрового развития, среди которых MyGov, которым уже пользуются около 2 миллионов граждан, а также комплексная цифровая стратегия, включающая такие направления, как искусственный интеллект, кибербезопасность и цифровая идентификация.

    Особое внимание было уделено инициативе "Цифровой мост", объединяющей государственные платформы с частным сектором, включая банки и финансовые организации.

    Министр Салл, в свою очередь, рассказал о стратегии Сенегала в рамках программы "Новый технологический курс", направленной на цифровую трансформацию государственного управления. В ее основе - развитие систем цифровой идентификации, внедрение платформ "единого окна", усиление инфраструктуры PKI (Public Key Infrastructure) и обеспечение совместимости цифровых решений. Программа также делает акцент на расширении цифровых услуг, развитии телекоммуникационной инфраструктуры, поддержке цифровой экономики и реализации образовательных и инклюзивных инициатив.

    Стороны выразили готовность к углублению сотрудничества, включая обмен опытом и развитие структурированных партнерских механизмов в области цифровизации госуправления, искусственного интеллекта и кибербезопасности. По итогам встречи было принято решение перейти к формализации рамок партнерства для поддержки совместных проектов и инициатив.

    Азербайджан Сенегал цифровизация Фарид Османов WTDC-25 кибербезопасность

    Последние новости

    11:56

    Азербайджан предложил создать платформу для выхода бизнеса на иорданский рынок

    Бизнес
    11:56

    Ливни в Шри-Ланке унесли жизни свыше 30 человек

    Другие страны
    11:53
    Фото

    Сабина Алиева рассказала на Форуме ООН о проблеме мин на освобожденных территориях

    Внутренняя политика
    11:53

    Казахстан и ЕС обсудили развитие ТМТМ

    Другие страны
    11:49

    Министр: Азербайджан и Иордания ведут переговоры по 12 новым проектам

    Бизнес
    11:49

    Путин назвал приоритеты РФ во время председательствования в ОДКБ в 2026 году

    В регионе
    11:48

    Министр торговли Турции посетит Азербайджан

    Внешняя политика
    11:48

    Азербайджан и Сенегал усиливают сотрудничество в сфере цифрового развития

    Внешняя политика
    11:43

    НБКО Finex Kredit вновь увеличивает уставный капитал

    Финансы
    Лента новостей