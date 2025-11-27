Азербайджан и Сенегал усиливают сотрудничество в сфере цифрового развития

Азербайджан и Сенегала обсудили вопросы укрепления цифрового сотрудничества между двумя странами.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, в рамках конференции WTDC-25 министр связи, телекоммуникаций и цифровых технологий Сенегала Алиун Салл встретился с Фаридом Османовым, президентом Агентства инноваций и цифрового развития Азербайджана (IAAD).

В ходе встречи IAAD представило ключевые достижения Азербайджана в сфере цифрового развития, среди которых MyGov, которым уже пользуются около 2 миллионов граждан, а также комплексная цифровая стратегия, включающая такие направления, как искусственный интеллект, кибербезопасность и цифровая идентификация.

Особое внимание было уделено инициативе "Цифровой мост", объединяющей государственные платформы с частным сектором, включая банки и финансовые организации.

Министр Салл, в свою очередь, рассказал о стратегии Сенегала в рамках программы "Новый технологический курс", направленной на цифровую трансформацию государственного управления. В ее основе - развитие систем цифровой идентификации, внедрение платформ "единого окна", усиление инфраструктуры PKI (Public Key Infrastructure) и обеспечение совместимости цифровых решений. Программа также делает акцент на расширении цифровых услуг, развитии телекоммуникационной инфраструктуры, поддержке цифровой экономики и реализации образовательных и инклюзивных инициатив.

Стороны выразили готовность к углублению сотрудничества, включая обмен опытом и развитие структурированных партнерских механизмов в области цифровизации госуправления, искусственного интеллекта и кибербезопасности. По итогам встречи было принято решение перейти к формализации рамок партнерства для поддержки совместных проектов и инициатив.