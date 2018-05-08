Азербайджан и Перу обсудили пути укрепления межпарламентских связей

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Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Временный поверенный в делах Азербайджана в Перу Мехди Мамедов провел встречу с главой группы дружбы Перу-Азербайджан в Конгрессе этой страны Дальмиро Паломино.

Как сообщает Report, на встрече стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений, а также пути их развития. Также были обсуждены пути укрепления межпарламентских связей.

Кроме того, М.Мамедов и Д.Паломино обсудили темы предстоящего с 4 по 6 октября в Баку Международного Гуманитарного Форума.