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    Азербайджан и Перу обсудили пути укрепления межпарламентских связей

    Временный поверенный в делах Азербайджана в Перу провел встречу с главой группы дружбы Перу-Азербайджан в Конгрессе этой страны© Twitter

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Временный поверенный в делах Азербайджана в Перу Мехди Мамедов провел встречу с главой группы дружбы Перу-Азербайджан в Конгрессе этой страны Дальмиро Паломино.

    Как сообщает Report, на встрече стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений, а также пути их развития. Также были обсуждены пути укрепления межпарламентских связей.

    Кроме того, М.Мамедов и Д.Паломино обсудили темы предстоящего с 4 по 6 октября в Баку Международного Гуманитарного Форума.

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