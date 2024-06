Азербайджан и Пакистан обсудили сотрудничество в сфере обороны

Посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов встретился с министром обороны этой страны Хаваджой Мухаммадом Асифом.

Как передает Report, об этом дипломат сообщил на своей странице в социальной сети "Х".

"Рад встретиться сегодня с министром обороны, г-ном Хаваджа Мухаммадом Асифом в Исламабаде. В ходе беседы было выражено обоюдное желание развивать отношения в сфере обороны, оборонной промышленности и авиации, которые имеют огромный потенциал на пользу как Азербайджана, так и Пакистана", - говорится в сообщении.