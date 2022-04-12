Азербайджан и Кыргызстан провели политконсультации

Между министерствами иностранных дел Азербайджана и Кыргызстана состоялись политические консультации в формате видеоконференции.
Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
Азербайджанскую делегацию представлял заместитель министра Халаф Халафов, делегацию Кыргызстана - замминистра Айбек Молдогазиев.
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы повестки двусторонних отношений, в том числе расширение сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной сферах.
Стороны обменялись мнениями о развитии сотрудничества в рамках региональных и международных организаций.
Было подчеркнуто значение взаимных визитов и встреч с точки зрения развития двустороннего сотрудничества.