Азербайджан и Кыргызстан провели политконсультации

Между министерствами иностранных дел Азербайджана и Кыргызстана состоялись политические консультации в формате видеоконференции.

Между министерствами иностранных дел Азербайджана и Кыргызстана состоялись политические консультации в формате видеоконференции.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию представлял заместитель министра Халаф Халафов, делегацию Кыргызстана - замминистра Айбек Молдогазиев.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы повестки двусторонних отношений, в том числе расширение сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной сферах.

Стороны обменялись мнениями о развитии сотрудничества в рамках региональных и международных организаций.

Было подчеркнуто значение взаимных визитов и встреч с точки зрения развития двустороннего сотрудничества.