О нас
Аудио новости

Азербайджан и Кыргызстан провели политконсультации

Азербайджан и Кыргызстан провели политконсультации Между министерствами иностранных дел Азербайджана и Кыргызстана состоялись политические консультации в формате видеоконференции.
Внешняя политика
12 апреля 2022 г. 18:18
Азербайджан и Кыргызстан провели политконсультации

Между министерствами иностранных дел Азербайджана и Кыргызстана состоялись политические консультации в формате видеоконференции.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию представлял заместитель министра Халаф Халафов, делегацию Кыргызстана - замминистра Айбек Молдогазиев.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы повестки двусторонних отношений, в том числе расширение сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной сферах.

Стороны обменялись мнениями о развитии сотрудничества в рамках региональных и международных организаций.

Было подчеркнуто значение взаимных визитов и встреч с точки зрения развития двустороннего сотрудничества.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Xələf Xələfov qırğız həmkarı ilə danışıb

Самое важное

Ильхам Алиев - автор и архитектор нашей национальной стратегии развития в XXI веке
Ильхам Алиев - автор и архитектор нашей национальной стратегии развития в XXI веке
12 апреля 2022 г. 17:41
Минувшие 4 года стали особым периодом развития в истории Азербайджана
Минувшие 4 года стали особым периодом развития в истории Азербайджана
12 апреля 2022 г. 13:54
Социальная защита семей шехидов и инвалидов войны - приоритет внутренней политики Ильхама Алиева
Социальная защита семей шехидов и инвалидов войны - приоритет внутренней политики Ильхама Алиева
11 апреля 2022 г. 17:48
Утвержден порядок продажи квартир со стороны Минтруда
Утвержден порядок продажи квартир со стороны Минтруда
11 апреля 2022 г. 13:57
МИД: Азербайджан не признает так называемые выборы в Цхинвальском регионе Грузии
МИД: Азербайджан не признает так называемые выборы в Цхинвальском регионе Грузии
11 апреля 2022 г. 09:54
Запад или Россия? Армения на распутье!
Запад или Россия? Армения на распутье!
9 апреля 2022 г. 13:02
Министр: Продолжается экспертиза найденных в Карабахе останков
Министр: Продолжается экспертиза найденных в Карабахе останков
9 апреля 2022 г. 11:27
Министр: Модульные больницы оставят в качестве резервных
Министр: Модульные больницы оставят в качестве резервных
9 апреля 2022 г. 11:22
В Азербайджане работают над производством местной вакцины
В Азербайджане работают над производством местной вакцины
9 апреля 2022 г. 10:42
В Азербайджане могут отменить обязательное ношение масок в закрытых помещениях
В Азербайджане могут отменить обязательное ношение масок в закрытых помещениях
9 апреля 2022 г. 10:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi