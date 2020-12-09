Баку и Ереван при посредничестве РФ проведут переговоры о демаркации границы

Переговоры пройдут при посредничестве России

Армения и Азербайджан до конца года при посредничестве России планируют провести переговоры для уточнения границы между двумя странами. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сегодня в парламенте Армении заявил вице-премьер Тигран Авинян.

"В настоящее время по всей линии границы в Сюникской области работает межведомственная группа, готовятся юридические документы. До конца года при посредничестве российских коллег будут переговоры между Арменией и Азербайджана для решения вопросов демаркации границы", - отметил он.

Напомним, 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Документ подтвердил поражение Армении в войне.