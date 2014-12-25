Фуад Ахундов: Армянские власти пытаются сфальсифицировать историю Еревана

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Планы армянских историков по осуществлению проекта "Старый город", предусматривающего строительство 20 якобы дореволюционных зданий в центре Еревана, являются смешными. Как сообщает Report, об этом заявил завсектором общественно-политического отдела Администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов на пресс-конференции в Баку.

"Отмечу, что идея о создании подобного города витала в умах армянских ученых еще в 60-х годах XX века, однако тогда они не могли ее финансировать. Недавно же ереванская мэрия подписала документ о выделении финансов на данный проект. Это смешной план. Армянские власти полностью уничтожили исторический центр города, ликвидировав памятники, в том числе и Иреванскую крепость, свидетельствующие об их азербайджанском происхождении", – заявил Ф.Ахундов.

По его словам, Кавказ является древним регионом, в котором жизнь кипела еще до начала XX века.

"Ясна цель подобного проекта – фальсификация и подмена истории Еревана, придание ей нового облика", – подчеркнул он.

Завсектором отметил, что когда армянская сторона выразила желание реализовать проект, азербайджанские специалисты предложили им помочь имеющимися у них чертежами и планами, свидетельствующими о том, что Ереван – Иреван некогда принадлежал Азербайджану.

"Три года армяне приутихли и теперь вновь поднимают этот проект", – сказал Ф.Ахундов.