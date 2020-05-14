Армения вновь уклоняется от обмена заложниками

Армянская сторона вновь уклоняется от выполнения предложения Азербайджана относительно обмена заложниками по принципу "всех на всех".

Как сообщает Report со ссылкой на "Новости-Армения", об этом стало известно во время комментирования вопроса пресс-секретарем МИД Армении Анной Нагдалян.

Приведя отговорки о якобы совершении умышленного убийства находящимися в заложниках Дильгамом Аскеровым и Шахбазом Гулиевым, она подчеркнула, что армянская сторона отказывается от их освобождения.

Отметим, что помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил о готовности официального Баку к обмену содержащихся в заложниках в Ереване азербайджанцев по принципу “всех на всех”.

Напомним, что 11 июля 2014 года азербайджанские гражданские лица Д.Аскеров и Ш.Гулиев были взяты в заложники вооруженными силами Армении при посещении могил родителей в оккупированном Кельбаджарском районе Азербайджана. Находящийся с ними Гасан Гасанов был убит. На основании ложных и сфабрикованных обвинений, выдвинутых незаконным режимом, созданным на оккупированных Арменией территориях Азербайджана, над ними было произведено судилище, в результате которого Д.Аскеров был приговорён к пожизненному заключению, а Ш.Гулиев – к 22 годам лишения свободы.

Госкомиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджанской Республики на встречах руководства и глав МИД Азербайджана и Армении при посредничестве Минской группы ОБСЕ, а также во время обсуждений Госкомиссии с соответствующими международными организациями в 2017 и 2018 годах неоднократно высказывала противоположной стороне принципиальную позицию Азербайджанской Республики об освобождении заложников и пленных в формате "всех на всех".