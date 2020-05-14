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Армения вновь уклоняется от обмена заложниками

Армения вновь уклоняется от обмена заложниками

Армянская сторона вновь уклоняется от выполнения предложения Азербайджана относительно обмена заложниками по принципу "всех на всех".

Как сообщает Report со ссылкой на "Новости-Армения", об этом стало известно во время комментирования вопроса пресс-секретарем МИД Армении Анной Нагдалян.

Приведя отговорки о якобы совершении умышленного убийства находящимися в заложниках Дильгамом Аскеровым и Шахбазом Гулиевым, она подчеркнула, что армянская сторона отказывается от их освобождения. 

Отметим, что помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил о готовности официального Баку к обмену содержащихся в заложниках в Ереване азербайджанцев по принципу “всех на всех”.

Напомним, что 11 июля 2014 года азербайджанские гражданские лица Д.Аскеров и Ш.Гулиев были взяты в заложники вооруженными силами Армении при посещении могил родителей в оккупированном Кельбаджарском районе Азербайджана. Находящийся с ними Гасан Гасанов был убит. На основании ложных и сфабрикованных обвинений, выдвинутых незаконным режимом, созданным на оккупированных Арменией территориях Азербайджана, над ними было произведено судилище, в результате которого Д.Аскеров был приговорён к пожизненному заключению, а Ш.Гулиев – к 22 годам лишения свободы.

Госкомиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджанской Республики на встречах руководства и глав МИД Азербайджана и Армении при посредничестве Минской группы ОБСЕ, а также во время обсуждений Госкомиссии с соответствующими международными организациями в 2017 и 2018 годах неоднократно высказывала противоположной стороне принципиальную позицию Азербайджанской Республики об освобождении заложников и пленных в формате "всех на всех". 

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