Английский сайт опубликовал статью о проекте по разоблачению фейков армянской пропаганды

Британский сайт The London Post опубликовал
По мнению создателей проекта, столь внушительные деньги призваны подчеркнуть масштабность разоблачаемых фейков, которые являются краеугольными камнями официальной армянской историографии и пропаганды.
Именно эти мегафейки и строящаяся на них политика армянского государства являются причиной того, что на Южном Кавказе уже более века ведутся кровопролитные войны, а регион никак не может перейти к мирному сосуществованию.
На канале VMedia уверены, что спрос на такой проект существует, прежде всего, в самом армянском обществе, поэтому он выходит "В рамках информационно-просветительской поддержки армянской общественности". Первый фильм называется "Почему уже более века на Южном Кавказе ведутся войны?".