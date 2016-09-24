Али Гасанов: Составлена дорожная карта новых экономических реформ в Азербайджане

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Основной идеей конституционной реформы является обеспечение необходимых условий для создания более эффективных механизмов государственного и экономического управления.

Как сообщает Report, об этом в интервью ТАСС заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

Он отметил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев охарактеризовал 2016 год годом экономических реформ, которые должны привести состояние экономики Азербайджана в соответствие с требованиями постнефтяного периода.

"Основными приоритетами нового этапа станут повышение конкурентоспособности отечественной экономики. Уже составлена дорожная карта новых экономических реформ на ближайшие годы и на перспективу. Стратегическая дорожная карта определяет общие цели, которые необходимо достичь до 2025 года и в последующие годы. В рамках Стратегической дорожной карты были подготовлены подробная дорожная карта на один год, стратегия экономического развития и план мероприятий на 2016-2020-е гг., долгосрочный прогноз на 2025 год и целевой прогноз на период после 2025 года", - заявил помощник президента Азербайджана.

"Уверен, что азербайджанский народ поддержит инициативу, направленную на совершенствование государственного управления, создание более широкой базы для защиты прав и свобод человека, углубление проводимых реформ и обеспечение их эффективности", - резюмировал А. Гасанов.