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    Али Ахмедов: Внутреннее противостояние в Армении еще долго сохранится

    Пока Армения продолжает захватническую политику, эти проблемы, трудности для армянского народа сохранятся© Report

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ "В Армении регресс привел к противостояниям, и напряжение будет сохраняться".

    Как сообщает Report, об этом заявил вице-премьер, заместитель председателя – исполнительный секретарь правящей Партии Ени Азербайджан Али Ахмедов

    По его словам, пока Армения не откажется от захватнической политики, перед этой страной не откроется светлый путь: 

    "Эти трудности не пройдут за 3-5 месяцев. Это не зависит от того, что кого-то изберут премьер-министром. Пока Армения продолжает захватническую политику, эти проблемы, трудности для армянского народа сохранятся".

    А.Ахмедов отметил, что царящее в Армении внутреннее противостояние еще долго сохранится.

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