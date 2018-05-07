Али Ахмедов: Внутреннее противостояние в Армении еще долго сохранится

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Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ "В Армении регресс привел к противостояниям, и напряжение будет сохраняться".

Как сообщает Report, об этом заявил вице-премьер, заместитель председателя – исполнительный секретарь правящей Партии Ени Азербайджан Али Ахмедов

По его словам, пока Армения не откажется от захватнической политики, перед этой страной не откроется светлый путь:

"Эти трудности не пройдут за 3-5 месяцев. Это не зависит от того, что кого-то изберут премьер-министром. Пока Армения продолжает захватническую политику, эти проблемы, трудности для армянского народа сохранятся".

А.Ахмедов отметил, что царящее в Армении внутреннее противостояние еще долго сохранится.