МИД: Баку призывает ЕС осознать бесперспективность вмешательства во внутренние дела Азербайджана
МИД: Баку призывает ЕС осознать бесперспективность вмешательства во внутренние дела АзербайджанаВнеочередные парламентские выборы в Азербайджане прошли в полном соответствии с Конституцией и законодательством страны.
Баку призывает Евросоюз осознать бесперспективность курса, нацеленного на вмешательство во внутренние дела Азербайджана.
Об этом руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде написал в своем аккаунте в социальной сети "Х" в ответ на заявление представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.
"Столь субъективные и предвзятые заявления Петера Стано касательно состоявшихся в Азербайджане выборов, повторяющие негативные заключения БДИПЧ ОБСЕ, неправомерны. Выборы в Азербайджане прошли в полном соответствии с Конституцией страны и ее законами", - отметил Гаджизаде.
"Мы призываем официальных лиц ЕС осознать бесперспективность их курса на вмешательства во внутренние дела Азербайджана, и сосредоточиться на проблемах стран-членов", - добавил он.
Such a subjective claim & biased political consideration by @ExtSpoxEU repeating preset negative attitude by @osce_odihr towards the elections in #Azerbaijan is null and void.
Elections took place in complete accordance with the Constitution of the country and its national laws. https://t.co/xRZYQOs4Ex