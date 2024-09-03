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МИД: Баку призывает ЕС осознать бесперспективность вмешательства во внутренние дела Азербайджана

МИД: Баку призывает ЕС осознать бесперспективность вмешательства во внутренние дела Азербайджана Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане прошли в полном соответствии с Конституцией и законодательством страны. 
Внешняя политика
3 сентября 2024 г. 16:27
МИД: Баку призывает ЕС осознать бесперспективность вмешательства во внутренние дела Азербайджана

Баку призывает Евросоюз осознать бесперспективность курса, нацеленного на вмешательство во внутренние дела Азербайджана.

Об этом руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде написал в своем аккаунте в социальной сети "Х" в ответ на заявление представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

"Столь субъективные и предвзятые заявления Петера Стано касательно состоявшихся в Азербайджане выборов, повторяющие негативные заключения БДИПЧ ОБСЕ, неправомерны. Выборы в Азербайджане прошли в полном соответствии с Конституцией страны и ее законами", - отметил Гаджизаде.

"Мы призываем официальных лиц ЕС осознать бесперспективность их курса на вмешательства во внутренние дела Азербайджана, и сосредоточиться на проблемах стран-членов", - добавил он.

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Версия на английском языке Aykhan Hajizada: Azerbaijan’s snap elections comply with its Constitution
Версия на азербайджанском языке Ayxan Hacızadə: Azərbaycandakı seçkilərlə bağlı Peter Stanonun qərəzli siyasi baxışı etibarsızdır

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