МИД: Баку призывает ЕС осознать бесперспективность вмешательства во внутренние дела Азербайджана

Баку призывает Евросоюз осознать бесперспективность курса, нацеленного на вмешательство во внутренние дела Азербайджана.

Об этом руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде написал в своем аккаунте в социальной сети "Х" в ответ на заявление представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

"Столь субъективные и предвзятые заявления Петера Стано касательно состоявшихся в Азербайджане выборов, повторяющие негативные заключения БДИПЧ ОБСЕ, неправомерны. Выборы в Азербайджане прошли в полном соответствии с Конституцией страны и ее законами", - отметил Гаджизаде.

"Мы призываем официальных лиц ЕС осознать бесперспективность их курса на вмешательства во внутренние дела Азербайджана, и сосредоточиться на проблемах стран-членов", - добавил он.