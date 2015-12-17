AIDA намерена расширить программу помощи иностранным студентам для обучения в Азербайджане

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Создание AIDA при МИД Азербайджана является очень важным шагом.

Как сообщает Report, об этом заявил на брифинге руководитель Агентства по поддержке международного развития (AIDA) при МИД Азербайджана Ашраф Шихалиев.

Глава AIDA назвал гуманитарную помощь мягкой силой, благодаря которой страна может достичь определенных политических целей. По его словам, таким образом страна приобретает новых партнеров и друзей.

Говоря о будущих планах агентства, А.Шихалиев сказал, что структура хотела бы расширить программу по предоставлению помощи иностранным студентам для предоставления возможности обучения в Азербайджане.