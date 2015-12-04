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    Ахмет Давутоглу: Турция и Азербайджан - основа для связи Европы и Азии

    Мы всегда будем рядом с Азербайджаном в вопросе Нагорного Карабаха

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ "Отношения между Азербайджаном и Турцией - особенные. Каждый лидер в Турции совершает первый  визит в Азербайджан, и, наоборот".

    Как сообщает Report, об этом, выступая в Университете АДА сказал премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу.

    "Для нас Баку такой же родной как и Стамбул. Мы все бакинцы. Огромный привет Азербайджану", - начал свою речь А.Давутоглу.

    Говоря об отношениях двух стран, А.Давутоглу привел слова Гейдара Алиева о том, что Турция и Азербайджан - это один народ  и два  государства.

    А.Давутоглу в своей речи назвал Турцию и Азербайджан основой для связи между Европой и Азией.

    Коснувшись вопроса вокруг Сирии, турецкий премьер сказал, что Турция приняла у себя более 2 млн. человек: "Мы не делали разницы между арабами, курдами. Турция всегда будет рядом с Сирией. То же самое касается и Азербайджана. Мы всегда будем рядом с Азербайджаном в вопросе Нагорного Карабаха".

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