Ахмет Давутоглу: Турция и Азербайджан - основа для связи Европы и Азии

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ "Отношения между Азербайджаном и Турцией - особенные. Каждый лидер в Турции совершает первый визит в Азербайджан, и, наоборот".

Как сообщает Report, об этом, выступая в Университете АДА сказал премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу.

"Для нас Баку такой же родной как и Стамбул. Мы все бакинцы. Огромный привет Азербайджану", - начал свою речь А.Давутоглу.

Говоря об отношениях двух стран, А.Давутоглу привел слова Гейдара Алиева о том, что Турция и Азербайджан - это один народ и два государства.

А.Давутоглу в своей речи назвал Турцию и Азербайджан основой для связи между Европой и Азией.

Коснувшись вопроса вокруг Сирии, турецкий премьер сказал, что Турция приняла у себя более 2 млн. человек: "Мы не делали разницы между арабами, курдами. Турция всегда будет рядом с Сирией. То же самое касается и Азербайджана. Мы всегда будем рядом с Азербайджаном в вопросе Нагорного Карабаха".