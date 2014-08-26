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    Глава МИД Азербайджана принял нового посла Литвы

    Валдас Ластаускас заверил, что приложит максимум усилий для дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял во вторник нового посла Литвы Валдаса Ластаускаса.

    Как сообщили Report в пресс-службе МИД, В. Ластаускас вручил копию верительной грамоты Э. Мамедъярову.

    Глава МИД Азербайджана поздравил посла с новым назначением и пожелал ему успехов в предстоящей работе. Он также отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и Литвой в различных сферах развивается довольно успешно.

    В. Ластаускас заверил, что приложит максимум усилий для дальнейшего развития двусторонних отношений. 

    На встрече стороны обменялись мнениями по поводу перспектив сотрудничества в сфере политики, экономики, культуры, гуманитарных и технических наук.

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