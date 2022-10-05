Сильное землетрясение на севере Ирана

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на севере Ирана

Землетрясение в Иране ощущалось и в Нахчыване.

Как передает Report со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной Академии наук Азербайджана, в 03:51 по местному времени в 80 км к юго-западу от станции Нахчыван, на территории Ирана было зарегистрировано землетрясение.

Толчки магнитудой 5,3 ощущались и в Нахчыванской Автономной Республике.

05:33

Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано на севере Ирана.

Как сообщает Report, информацию об этом обнародовала турецкая Обсерватория Кандилли и Институт исследования землетрясений.

Толчки были зафиксированы на юге города Хой провинции Западный Азербайджан, где компактно проживают азербайджанцы.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 5 км. Подземные толчки произошли в 03:51 по местному времени.