Сильное землетрясение на севере Ирана

Землетрясение в Иране ощущалось и в Нахчыване.
Как передает Report со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной Академии наук Азербайджана, в 03:51 по местному времени в 80 км к юго-западу от станции Нахчыван, на территории Ирана было зарегистрировано землетрясение.
Толчки магнитудой 5,3 ощущались и в Нахчыванской Автономной Республике.
Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано на севере Ирана.
Как сообщает Report, информацию об этом обнародовала турецкая Обсерватория Кандилли и Институт исследования землетрясений.
Толчки были зафиксированы на юге города Хой провинции Западный Азербайджан, где компактно проживают азербайджанцы.
Эпицентр землетрясения находился на глубине 5 км. Подземные толчки произошли в 03:51 по местному времени.