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Сильное землетрясение на севере Ирана

Сильное землетрясение на севере Ирана Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на севере Ирана
В регионе
5 октября 2022 г. 05:54
Сильное землетрясение на севере Ирана

Землетрясение в Иране ощущалось и в Нахчыване.

Как передает Report со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной Академии наук Азербайджана, в 03:51 по местному времени в 80 км к юго-западу от станции Нахчыван, на территории Ирана было зарегистрировано землетрясение.

Толчки магнитудой 5,3 ощущались и в Нахчыванской Автономной Республике.

05:33

Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано на севере Ирана.

Как сообщает Report, информацию об этом обнародовала турецкая Обсерватория Кандилли и Институт исследования землетрясений.

Толчки были зафиксированы на юге города Хой провинции Западный Азербайджан, где компактно проживают азербайджанцы.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 5 км. Подземные толчки произошли в 03:51 по местному времени.

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Версия на азербайджанском языке İrandakı zəlzələ Naxçıvanda hiss olunub

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