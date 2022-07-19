Зеленский внес в Раду представление на увольнение генпрокурора

В Верховную Раду Украины поступило представление президента Владимира Зеленского об увольнении Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора.

В Верховную Раду Украины поступило представление президента Владимира Зеленского об увольнении Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, на сайте парламента зарегистрирован проект постановления "О предоставлении согласия на увольнение президентом Украины Венедиктовой И. В. с должности генерального прокурора".

Ранее президент отстранил Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ.

Спустя время Зеленский объяснил свое решение тем, что из-за большого количества предателей среди работников органов прокуратуры и СБУ на перешедших под контроль России территориях, которые работают на российскую сторону, возникли вопросы к председателю СБУ и генпрокурору.