Зеленский призвал предоставить стопроцентную информацию о возможном нападении РФ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не паниковать на фоне сообщений о возможном вторжении России.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не паниковать на фоне сообщений о возможном вторжении России.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом он заявил во время встречи со СМИ после пересмотра тактико-специальных учений в Херсонской области.

Зеленский считает, что государство должно прежде всего рассчитывать на своих военных и своих граждан, и быть готовым в любой день. При этом он отметил, что информпространство заполонило много информации о российском вторжении.

"В информационном пространстве слишком много информации о глубокой полномасштабной войне со стороны Российской Федерации. Даже уже говорят соответствующие даты. Мы понимаем все риски, понимаем, что они есть", - подчеркнул глава государства.

Он также призвал предоставить Украине стопроцентную информацию о возможном нападении РФ, если такие данные есть и добавил, что вся такая информация будет подвергаться четкому и глобальному анализу.

"Мы принимаем во внимание всю эту информацию, мы благодарны за эту информацию, но мы должны четко анализировать любую информацию, оценивать риски... Мы получаем информацию из многих источников. У нас тоже есть разведка. Я не думаю, что она работает хуже разведки других государств", - добавил он.

Президент добавил, что правда заключается в том, что сейчас есть много разной информации о возможном российском вторжении, которая пока лишь провоцирует панику и не помогает, а "паника у нас в стране - лучший друг нашего врага".

Зеленский подчеркнул, что единственный путь к разрешению конфликта - исключительно дипломатический. "Отдельно работаем и на дипломатическом уровне, общаемся ежедневно с руководством разных государств, разных лидеров, разного уровня. Потому что считаем, что дипломатический путь - это единственный путь для деэскалации и деоккупации", - сказал он.