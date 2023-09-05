Захарова ответила Пашиняну: Надо уметь отвечать за собственные поступки, а не искать виновных

В министерстве иностранных дел России призвали премьер-министра Армении отвечать за собственные поступки, а не искать виновных.

В министерстве иностранных дел России призвали премьер-министра Армении отвечать за собственные поступки, а не искать виновных.

Как сообщает российское бюро Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, отвечая на просьбу News.ru прокомментировать заявление премьера Армении Никола Пашиняна.

"Надо уметь отвечать за собственные поступки, а не искать виновных. И делать это бесконечно, по каждому поводу. Нужно нести собственную ответственность. Не надо переваливать вину или cобственную ответственность на кого-либо еще. Есть отличие политика, государственного деятеля от человека проходящего и не думающего о национальных интересах своей страны. Нужно уметь отвечать за собственные поступки, иначе это все немного похоже на историю про плохого танцора", - заявила М.Захарова.