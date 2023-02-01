Япония выделила 170 млн долларов на восстановление Украины

Правительство Японии выделило 170 млн долларов США на восстановительные работы в Украине. Средства будут направлены на реализацию проектов экстренного восстановления, в частности, на восстановление критической инфраструктуры.

Правительство Японии выделило 170 млн долларов США на восстановительные работы в Украине. Средства будут направлены на реализацию проектов экстренного восстановления, в частности, на восстановление критической инфраструктуры.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщается на правительственном портале.

"Безусловным приоритетом на этом этапе является восстановление критической инфраструктуры, необходимой для обеспечения базовых потребностей граждан. Это необходимый шаг для возвращения украинцев в свои дома и поддержки экономического развития в регионах", - сказал заместитель премьер-министра по восстановлению Украины Александр Кубраков.