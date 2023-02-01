О нас

Япония выделила 170 млн долларов на восстановление Украины

Япония выделила 170 млн долларов на восстановление Украины Правительство Японии выделило 170 млн долларов США на восстановительные работы в Украине. Средства будут направлены на реализацию проектов экстренного восстановления, в частности, на восстановление критической инфраструктуры.
В регионе
1 февраля 2023 г. 16:32
Япония выделила 170 млн долларов на восстановление Украины

Правительство Японии выделило 170 млн долларов США на восстановительные работы в Украине. Средства будут направлены на реализацию проектов экстренного восстановления, в частности, на восстановление критической инфраструктуры.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщается на правительственном портале.

"Безусловным приоритетом на этом этапе является восстановление критической инфраструктуры, необходимой для обеспечения базовых потребностей граждан. Это необходимый шаг для возвращения украинцев в свои дома и поддержки экономического развития в регионах", - сказал заместитель премьер-министра по восстановлению Украины Александр Кубраков.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Казахстан намерен закрыть торговое представительство в России
Казахстан намерен закрыть торговое представительство в России
1 февраля 2023 г. 16:02
Ряд стран закрыли свои консульства в Стамбуле из-за угрозы терактов
Ряд стран закрыли свои консульства в Стамбуле из-за угрозы терактов
1 февраля 2023 г. 15:50
Главу налоговой службы Киева подозревают в незаконных многомиллионных сделках
Главу налоговой службы Киева подозревают в незаконных многомиллионных сделках
1 февраля 2023 г. 15:11
Ирландский историк: Нападение на посольство Азербайджана в Иране - удар по безопасности в регионе
Ирландский историк: Нападение на посольство Азербайджана в Иране - удар по безопасности в регионе
1 февраля 2023 г. 14:46
Бывшего замминистра обороны Украины и еще двух чиновников обвинили в коррупции
Бывшего замминистра обороны Украины и еще двух чиновников обвинили в коррупции
1 февраля 2023 г. 14:08
Служба безопасности Украины начала обыски у Коломойского и экс-главы МВД
Служба безопасности Украины начала обыски у Коломойского и экс-главы МВД
1 февраля 2023 г. 13:22
Власти Армении отрегулируют вопрос выдачи оружия премьеру и президенту
Власти Армении отрегулируют вопрос выдачи оружия премьеру и президенту
1 февраля 2023 г. 13:13
Пашинян намерен сменить руководителей всех подведомственных структур
Пашинян намерен сменить руководителей всех подведомственных структур
1 февраля 2023 г. 12:17
Путин уволил первого замсекретаря Совбеза Аверьянова
Путин уволил первого замсекретаря Совбеза Аверьянова
1 февраля 2023 г. 11:38
Назначен новый глава миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии
Назначен новый глава миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии
1 февраля 2023 г. 11:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi