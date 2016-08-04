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    Выдан ордер на арест Фетхуллаха Гюлена в связи с попыткой госпереворота в Турции

    Учредитель FETÖ обвиняется в даче указаний к попытке государственного переворота 15 июля

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ В Турции выдан ордер на арест Фетхуллаха Гюлена.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу, 2-й Уголовный суд Стамбула обвинил учредителя террористической организации FETÖ в "даче указаний к попытке государственного переворота 15 июля".

    Согласно информации, это первое решение, принятое в отношении Фетхуллаха Гюлена в связи с попыткой государственного переворота в Турции.

    Отметим, что ранее в его отношении было дважды заочно вынесено решение об аресте. 

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