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ВСУ: Потери РФ составили около 17,2 тыс. человек

ВСУ: Потери РФ составили около 17,2 тыс. человек "С начала полномасштабных боевых действий украинские защитники уничтожили около 17 тыс. 200 российских военнослужащих".
В регионе
29 марта 2022 г. 11:17
ВСУ: Потери РФ составили около 17,2 тыс. человек

"С начала полномасштабных боевых действий украинские защитники уничтожили около 17 тыс. 200 российских военнослужащих".

Как передает Report, об этом на своей странице в Facebook сообщил Генштаб ВСУ.

"Общие боевые потери противника с 24 февраля по 29 марта ориентировочно составили: личного состава - около 17 200 человек, танков ‒ 597 единиц, боевых бронированных машин ‒ 1 710 единиц, артиллерийских систем – 303 единиц, РСЗО - 96 единиц, средства ПВО - 54 единиц, самолетов – 127 единиц, вертолетов – 129 единиц, автомобильной техники - 1 178 единиц, корабли /катера - 7 единиц, БПЛА оперативно-тактического уровня - 71. Специальная техника - 21. Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna MN: "Rusiya 17 200 hərbçi itirib"

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