ВСУ: Потери РФ составили около 17,2 тыс. человек

"С начала полномасштабных боевых действий украинские защитники уничтожили около 17 тыс. 200 российских военнослужащих".

"С начала полномасштабных боевых действий украинские защитники уничтожили около 17 тыс. 200 российских военнослужащих".

Как передает Report, об этом на своей странице в Facebook сообщил Генштаб ВСУ.

"Общие боевые потери противника с 24 февраля по 29 марта ориентировочно составили: личного состава - около 17 200 человек, танков ‒ 597 единиц, боевых бронированных машин ‒ 1 710 единиц, артиллерийских систем – 303 единиц, РСЗО - 96 единиц, средства ПВО - 54 единиц, самолетов – 127 единиц, вертолетов – 129 единиц, автомобильной техники - 1 178 единиц, корабли /катера - 7 единиц, БПЛА оперативно-тактического уровня - 71. Специальная техника - 21. Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4", - говорится в сообщении.