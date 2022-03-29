ВСУ: Потери РФ составили около 17,2 тыс. человек

"С начала полномасштабных боевых действий украинские защитники уничтожили около 17 тыс. 200 российских военнослужащих".
Как передает Report, об этом на своей странице в Facebook сообщил Генштаб ВСУ.
"Общие боевые потери противника с 24 февраля по 29 марта ориентировочно составили: личного состава - около 17 200 человек, танков ‒ 597 единиц, боевых бронированных машин ‒ 1 710 единиц, артиллерийских систем – 303 единиц, РСЗО - 96 единиц, средства ПВО - 54 единиц, самолетов – 127 единиц, вертолетов – 129 единиц, автомобильной техники - 1 178 единиц, корабли /катера - 7 единиц, БПЛА оперативно-тактического уровня - 71. Специальная техника - 21. Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4", - говорится в сообщении.