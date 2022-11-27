ВС Турции ликвидировали еще 22 боевиков в Сирии и Ираке

В ходе антитеррористической операции, проведенной ВС Турции на севере Сирии и Ирака, за последние два дня обезврежены 22 террориста.

В ходе антитеррористической операции, проведенной ВС Турции на севере Сирии и Ирака, за последние два дня обезврежены 22 террориста.

Как сообщает Report, об этом сообщило министерство национальной обороны страны.

Так, 10 боевиков убиты в Ираке, а 12 на севере Сирии.

Напомним, 25 ноября министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в рамках операции "Коготь-меч" на севере Сирии и Ирака обезврежено 326 террористов.

Отметим, что 19 ноября 2022 года ВС Турции начали воздушную операцию "Коготь-меч". Она является крупнейшей воздушной операцией в истории Турции.