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ВС Турции ликвидировали еще 22 боевиков в Сирии и Ираке

ВС Турции ликвидировали еще 22 боевиков в Сирии и Ираке В ходе антитеррористической операции, проведенной ВС Турции на севере Сирии и Ирака, за последние два дня обезврежены 22 террориста.
В регионе
27 ноября 2022 г. 00:19
ВС Турции ликвидировали еще 22 боевиков в Сирии и Ираке

В ходе антитеррористической операции, проведенной ВС Турции на севере Сирии и Ирака, за последние два дня обезврежены 22 террориста.

Как сообщает Report, об этом сообщило министерство национальной обороны страны.

Так, 10 боевиков убиты в Ираке, а 12 на севере Сирии.

Напомним, 25 ноября министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в рамках операции "Коготь-меч" на севере Сирии и Ирака обезврежено 326 террористов.

Отметим, что 19 ноября 2022 года ВС Турции начали воздушную операцию "Коготь-меч". Она является крупнейшей воздушной операцией в истории Турции.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə hərbçiləri İraq və Suriyada 22 terrorçu zərərsizləşdirib

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