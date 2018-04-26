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    Временный премьер Армении отправился в Москву для консультаций

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ И.о. вице-премьера Армении Армен Геворкян отправился cегодня в Россию для проведения рабочих консультаций. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в  пресс-службе правительства Армении.

    "Исполняющий обязанности вице-премьера Армен Геворкян отправился сегодня утром в Москву, где проведет рабочие консультации. После завершения обсуждений он вечером вернется в Ереван", — говорится в сообщении, размещенном на сайте кабмина.

    В Армении с 13 апреля продолжаются акции протеста.

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