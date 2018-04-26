Временный премьер Армении отправился в Москву для консультаций

https://report.az/storage/news/56d5db5f3dfc12eed08bceaa7c4def3c/b5a7ff85-cb08-43c8-8d96-34fb42ebf189_292.jpg
Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ И.о. вице-премьера Армении Армен Геворкян отправился cегодня в Россию для проведения рабочих консультаций.
Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе правительства Армении.
"Исполняющий обязанности вице-премьера Армен Геворкян отправился сегодня утром в Москву, где проведет рабочие консультации. После завершения обсуждений он вечером вернется в Ереван", — говорится в сообщении, размещенном на сайте кабмина.
В Армении с 13 апреля продолжаются акции протеста.
News DepartmentАвтор новости