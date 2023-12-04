Во Франции предложили изучить возможность поставок Армении артиллерийских систем Caesar

Франция поставит Армении в общей сложности 50 бронемашин "Бастион" производства компании Arquus.

Сенату Франции предложено как можно скорее изучить вопрос поставок артиллерийских систем Caesar для Армении.

Как передает Report со ссылкой на "Арменпресс", об этом сообщили в Отделе по защите бюджета Сената Франции.

"Власти страны выступили с инициативой по поставкам в Армению оборонительного вооружения", - отметили в Сенате.

Ранее Армения получила от Франции 24 бронемашины Bastion, еще 26 будут поставлены позже, сейчас они находятся на стадии производства.

Также было сообщено, что Армения недавно подписала заказ на приобретение радаров GM 200 и ведутся переговоры о поставке ракетных комплексов Mistral 3.