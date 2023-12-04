О нас

Во Франции предложили изучить возможность поставок Армении артиллерийских систем Caesar

Во Франции предложили изучить возможность поставок Армении артиллерийских систем Caesar Франция поставит Армении в общей сложности 50 бронемашин "Бастион" производства компании Arquus.
В регионе
4 декабря 2023 г. 16:18
Во Франции предложили изучить возможность поставок Армении артиллерийских систем Caesar

Сенату Франции предложено как можно скорее изучить вопрос поставок артиллерийских систем Caesar для Армении.

Как передает Report со ссылкой на "Арменпресс", об этом сообщили в Отделе по защите бюджета Сената Франции.

"Власти страны выступили с инициативой по поставкам в Армению оборонительного вооружения", - отметили в Сенате.

Ранее Армения получила от Франции 24 бронемашины Bastion, еще 26 будут поставлены позже, сейчас они находятся на стадии производства.

Также было сообщено, что Армения недавно подписала заказ на приобретение радаров GM 200 и ведутся переговоры о поставке ракетных комплексов Mistral 3.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке France proposes to study possibility of supplying Caesar artillery systems to Armenia

Самое важное

Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Синоптики предупредили об изменении погодных условий в Азербайджане
Синоптики предупредили об изменении погодных условий в Азербайджане
4 декабря 2023 г. 15:17
На реконструкцию автодороги Суговушан-Сарсангское водохранилище-Гозлукерпю-Кяльбаджар выделено 17 млн манатов
На реконструкцию автодороги Суговушан-Сарсангское водохранилище-Гозлукерпю-Кяльбаджар выделено 17 млн манатов
4 декабря 2023 г. 13:28
Президент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии по случаю Национального дня ОАЭ в Дубае
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии по случаю Национального дня ОАЭ в Дубае
2 декабря 2023 г. 20:10
Начальник Генштаба проверил боеготовность расположенных в высокогорье воинских частей в приграничных с Арменией районах
ФотоНачальник Генштаба проверил боеготовность расположенных в высокогорье воинских частей в приграничных с Арменией районах
2 декабря 2023 г. 12:31
Обучение в Карабахском университете начнется с сентября следующего года
Обучение в Карабахском университете начнется с сентября следующего года
30 ноября 2023 г. 17:08
Вакцинация - единственный и самый эффективный способ защиты от кори
Вакцинация - единственный и самый эффективный способ защиты от кори
30 ноября 2023 г. 14:16
На реконструкцию автомобильной дороги Барда-Агдам -Аскеран выделено 5 млн манатов
На реконструкцию автомобильной дороги Барда-Агдам -Аскеран выделено 5 млн манатов
30 ноября 2023 г. 13:51
Президент принял участие в открытии новых административных зданий Службы государственной безопасности
ФотоПрезидент принял участие в открытии новых административных зданий Службы государственной безопасности
29 ноября 2023 г. 14:18
Будет реконструирована автомобильная дорога Суговушан - Кяльбаджар -Агдере - Агдам
Будет реконструирована автомобильная дорога Суговушан - Кяльбаджар -Агдере - Агдам
29 ноября 2023 г. 14:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi