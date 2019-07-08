Власти грузии обвинили оппозиционный телеканал в нарушении стабильности в стране

Ведущий авторской программы на грузинском телеканале «Рустави-2» Георгий Габуния на русском языке обратился к президенту России Владимиру Путину. Как передаёт грузинское бюро Report, текст обращения состоял исключительно из нецензурных выражений. В Грузии раскритиковали поведение Габунии.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр страны Мамука Бахтадзе раскритиковали слова телеведущего канала "Рустави 2" Георгия Габунии в адрес Владимира Путина.

Премьер-министр назвал ситуацию с телеведущим отвратительной провокацией: "То, что мы сегодня увидели в эфире телекомпании "Рустави 2", не что иное, как попытка дестабилизации нашей страны. Это полностью неприемлемо".

Зурабишвили тоже осудила слова телеведущего. "Защита интересов страны агрессией, дестабилизацией и беспорядками не происходит. Наш путь - это мирный путь, наша перспектива - это Европа, а наша сила - стабильность".

Спикер парламента страны Арчил Талаквадзе сказал: “То, что мы слышали в эфире «Рустави 2», является прямой провокацией против своей страны и народа. Вопросов больше не существует, что эта политическая группа действует против Грузии”