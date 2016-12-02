Путин потребовал упростить получение паспортов России гражданами бывшего СССР

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин попросил правительство принять меры для упрощения процедуры получения российского гражданства, особенно для граждан бывших республик СССР, передает Report со ссылкой на "Интерфакс"

«Я неоднократно обращал внимание правительства на то, что вопросы, связанные с приобретением российского гражданства, особенно определенными категориями граждан бывших республик Советского Союза, должны быть максимальной разбюрокрачены»,— цитирует «Интерфакс» господина Путина.

Президент отметил, что «не так просто этого добиться, имея в виду, что здесь очень много составляющих, связанных с обеспечением безопасности». Он также заявил, что возможные послабления должны касаться определенных категорий лиц, например, людей творческих профессий.

Владимир Путин также обратил внимание, что в России, как и в США, «примерно равное количество людей, находящихся на нелегальном или полулегальном положении,— это свыше 10 млн человек». «И мы, безусловно, должны это иметь в виду, поскольку это вызывает законные озабоченности и раздражение у населения, особенно в крупных городах. И это связано с необходимость наведения порядка»,— подчеркнул президент. «То же самое касается регистрации»,— добавил он.