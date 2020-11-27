Валентина Матвиенко переизбрана Председателем МПА СНГ

В Таврическом дворце проходит заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ. В мероприятии принимают участие главы парламентских делегаций стран Содружества, а также представители органов СНГ и международных организаций.
Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу МПА СНГ, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко переизбрана Председателем Совета Межпарламентской Ассамблеи государств Содружества Независимых Государств.
Одна из центральных тем заседания — борьба с пандемией COVID-19 в странах Содружества.