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Валентина Матвиенко переизбрана Председателем МПА СНГ

Валентина Матвиенко переизбрана Председателем МПА СНГ В Таврическом дворце проходит заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ
В регионе
27 ноября 2020 г. 12:29
Валентина Матвиенко переизбрана Председателем МПА СНГ
В Таврическом дворце проходит заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ. В мероприятии принимают участие главы парламентских делегаций стран Содружества, а также представители органов СНГ и международных организаций.
Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу МПА СНГ, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко переизбрана Председателем Совета Межпарламентской Ассамблеи государств Содружества Независимых Государств.
Одна из центральных тем заседания — борьба с пандемией COVID-19 в странах Содружества.
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Версия на азербайджанском языке Valentina Matviyenko yenidən MDB PA-nın sədri seçilib

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