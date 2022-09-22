В Украине изменили правила выезда мужчин-студентов, которые учатся за границей

Украинских мужчин, которые учатся за границей, больше не будут выпускать из страны на учебу, пока действует военное положение.

Украинских мужчин, которые учатся за границей, больше не будут выпускать из страны на учебу, пока действует военное положение.

Как передает Report cо ccылкой на УНИАН, об этом заявил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Возможность пересечения границы мужчинами-студентами отменена военным руководством с 14 сентября. Демченко объяснил это массовыми подделками документов об учебе.

"Ранее, по решению высшего военного руководства, студентам, которые учились за границей до 24 февраля, разрешали выезжать за пределы Украины для продолжения обучения. Пограничники эту норму выполняли, обеспечивая пропуск. Однако последние месяцы начались массовые подделки документов, которые якобы подтверждают обучение мужчин за рубежом", - говорит представитель ГПСУ.

Он рассказал, что в течение июля-августа на границе обнаружили около 600 мужчин, которые использовали якобы поддельные документы.

"Поэтому на сегодня мужчин-студентов через границу не пропускают", - заявил Демченко.