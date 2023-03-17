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В Туркменистане началось досрочное голосование на парламентских выборах

В Туркменистане началось досрочное голосование на парламентских выборах Досрочное голосование на выборах депутатов Меджлиса (парламента) началось в Туркменистане.
В регионе
17 марта 2023 г. 08:55
В Туркменистане началось досрочное голосование на парламентских выборах

Досрочное голосование на выборах депутатов Меджлиса (парламента) началось в Туркменистане.

Как передает Report, об этом сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Издание пишет, что процедура прежде всего предусмотрена для граждан, выезжающих в длительные командировки или отпуск, а также для тех, кто по тем или иным причинам в день выборов 26 марта не сможет прийти проголосовать на свой избирательный участок.

По данным Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане, все этапы предвыборной кампании организованы своевременно, в соответствии с требованиями действующего национального законодательства и общепринятыми международными нормами. Все 2 644 избирательных участка страны полностью готовы к работе, в том числе ждут своих избирателей 42 избирательных участка за рубежом при дипломатических миссиях Туркменистана.

Выборы в парламент Туркменистане назначены на 26 марта. В этот день будут избираться члены народных советов областей, районов, городов и местного самоуправления.

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Версия на азербайджанском языке Türkmənistanda parlament seçkilərində erkən səsvermə başlayıb

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