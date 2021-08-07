В Турции зафиксированы сразу три землетрясения в одном месте

В Турции зарегистрировано три землетрясения.

В Турции зарегистрированы три землетрясения.

Как передает Report со ссылкой на Haberturk, об этом сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям страны (AFAD).

Все три подземных толчка были зафиксированы в районе Датча провинции Мугла.

Первое землетрясение произошло в 22:57 по местному времени с магнитудой 4,2. Эпицентр находился на глубине 31,9 км.

Второе, магнитудой 4,4 было зарегистрировано в 23:42 после землетрясения. По данным AFAD, эпицентр находился на глубине 22 км.

Еще одно зафиксировано в 04:39 с магнитудой 4,9. Эпицентр находился на глубине 16,3 км.

О разрушениях и жертвах пока не отмечается.