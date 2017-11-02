В Турции в ходе перестрелки с террористами погибли 4 человека

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В районе Шемдинли турецкой провинции Хаккари произошла перестрелка между силами безопасности, военными и вооруженными лицами террористической группировки РПК.

Как передает Report со ссылкой на Haber7, в результате двое военнослужащих и два сельских охранника погибли.

В результате перестрелки уничтожено 4 террориста.

Сообщается, что выжившие террористы перешли на иракскую сторону.

В регионе продолжаются антитеррористические операции.