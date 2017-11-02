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    В Турции в ходе перестрелки с террористами погибли 4 человека

    В результате перестрелки уничтожено 4 террориста

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В районе Шемдинли турецкой провинции Хаккари произошла перестрелка между силами безопасности, военными и вооруженными лицами террористической группировки РПК.

    Как передает Report со ссылкой на Haber7, в результате двое военнослужащих и два сельских охранника погибли.

    В результате перестрелки уничтожено 4 террориста.

    Сообщается, что выжившие террористы перешли на иракскую сторону.

    В регионе продолжаются антитеррористические операции.

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