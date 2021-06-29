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В Турции ученые обнаружили сразу 11 древних пирамид

В Турции ученые обнаружили сразу 11 древних пирамид В Турции, недалеко от одного из древнейших храмовых комплексов в мире Гебекли-Тепе (провинция Шанлыурфа) археологи обнаружили еще 11 крупных холмов, созданных людьми.
В регионе
29 июня 2021 г. 08:56
В Турции ученые обнаружили сразу 11 древних пирамид

В Турции, недалеко от одного из древнейших храмовых комплексов в мире Гебекли-Тепе (провинция Шанлыурфа) археологи обнаружили еще 11 крупных холмов, созданных людьми.

Как передает Report со ссылкой на Daily Sabah, насыпи буквально окружают сооружения, построенные примерно 12 тысяч лет назад, на расстоянии в 100 километров.

Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой в разговоре с журналистами отметил, что ученые назвали этот район "12 холмов", а также "пирамидами юго-востока Турции".

"Этот регион обладает уникальной культурой", - прокомментировал Эрсой, добавив, что крупное исследование на холмах вот-вот будет завершено, а подробный отчет обнародуют в сентябре.

Гебекли-Тепе включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО с 2011 года, а впервые был обнаружен в 1963 году археологами из Стамбула и Чикаго.

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Версия на английском языке Scientists discover 11 ancient pyramids in Turkey

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