В Турции ученые обнаружили сразу 11 древних пирамид

В Турции, недалеко от одного из древнейших храмовых комплексов в мире Гебекли-Тепе (провинция Шанлыурфа) археологи обнаружили еще 11 крупных холмов, созданных людьми.

В Турции, недалеко от одного из древнейших храмовых комплексов в мире Гебекли-Тепе (провинция Шанлыурфа) археологи обнаружили еще 11 крупных холмов, созданных людьми.

Как передает Report со ссылкой на Daily Sabah , насыпи буквально окружают сооружения, построенные примерно 12 тысяч лет назад, на расстоянии в 100 километров.

Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой в разговоре с журналистами отметил, что ученые назвали этот район "12 холмов", а также "пирамидами юго-востока Турции".

"Этот регион обладает уникальной культурой", - прокомментировал Эрсой, добавив, что крупное исследование на холмах вот-вот будет завершено, а подробный отчет обнародуют в сентябре.

Гебекли-Тепе включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО с 2011 года, а впервые был обнаружен в 1963 году археологами из Стамбула и Чикаго.