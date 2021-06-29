В Турции ученые обнаружили сразу 11 древних пирамид

В Турции, недалеко от одного из древнейших храмовых комплексов в мире Гебекли-Тепе (провинция Шанлыурфа) археологи обнаружили еще 11 крупных холмов, созданных людьми.
Как передает Report со ссылкой на
Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой в разговоре с журналистами отметил, что ученые назвали этот район "12 холмов", а также "пирамидами юго-востока Турции".
"Этот регион обладает уникальной культурой", - прокомментировал Эрсой, добавив, что крупное исследование на холмах вот-вот будет завершено, а подробный отчет обнародуют в сентябре.
Гебекли-Тепе включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО с 2011 года, а впервые был обнаружен в 1963 году археологами из Стамбула и Чикаго.