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В Турции от селей пострадали 68 человек, пятеро пропали без вести

В Турции от селей пострадали 68 человек, пятеро пропали без вести Десятки людей пострадали от наводнений, вызванных сильными дождями в турецких городах Шанлыурфа и Адыяман.
В регионе
16 марта 2023 г. 08:52
В Турции от селей пострадали 68 человек, пятеро пропали без вести

Десятки людей пострадали от наводнений, вызванных сильными дождями в турецких городах Шанлыурфа и Адыяман.

Как сообщает Report, об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"Во время селей в Шанлыурфе пострадали 60 человек, в Адыямане – 8 человек. Общее состояние их здоровья хорошее. В Адыямане пропали без вести два человека, в Шанлыурфе - трое", - отметил министр.

Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что в результате селей в регионе 12 человек погибли в Шанлыурфе, еще двое - в Адыямане, продолжаются поиски пятерых пропавших без вести.

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Версия на английском языке Mudflows in Türkiye hit 68 people, 5 missing
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