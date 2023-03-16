В Турции от селей пострадали 68 человек, пятеро пропали без вести

Десятки людей пострадали от наводнений, вызванных сильными дождями в турецких городах Шанлыурфа и Адыяман.

Десятки людей пострадали от наводнений, вызванных сильными дождями в турецких городах Шанлыурфа и Адыяман.

Как сообщает Report , об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"Во время селей в Шанлыурфе пострадали 60 человек, в Адыямане – 8 человек. Общее состояние их здоровья хорошее. В Адыямане пропали без вести два человека, в Шанлыурфе - трое", - отметил министр.

Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что в результате селей в регионе 12 человек погибли в Шанлыурфе, еще двое - в Адыямане, продолжаются поиски пятерых пропавших без вести.