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    ​В Турции обнаружено новое месторождение золота

    Министр отметил, что в настоящее время запасы золота в стране составляют около 700 тонн

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ В селе Кираз турецкого района Сома обнаружены залежи золота. Предположительно, в новом месторождении более 100 тонн драгоценного металла.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Али Рыза Алабойун.

    По его словам, помимо золота, в месторождении также имеются залежи меди, свинца и цинка.

    Как отметил министр, в настоящее время запасы золота в Турции составляют около 700 тонн.

    Он добавил, что обнаруженное месторождение принесет экономике страны прибыль в 2,5 млрд. долларов. 

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