​В Турции обнаружено новое месторождение золота

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ В селе Кираз турецкого района Сома обнаружены залежи золота. Предположительно, в новом месторождении более 100 тонн драгоценного металла.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Али Рыза Алабойун.

По его словам, помимо золота, в месторождении также имеются залежи меди, свинца и цинка.

Как отметил министр, в настоящее время запасы золота в Турции составляют около 700 тонн.

Он добавил, что обнаруженное месторождение принесет экономике страны прибыль в 2,5 млрд. долларов.