В Турции арестован экс-сотрудник гостелекомпании из-за связи с убийством посла России

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Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Силы безопасности Турции арестовали бывшего продюсера государственного телеканала TRT по подозрению в причастности к убийству посла России в Анкаре Андрея Карлова.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу агентство Anadolu.

По его данным, прокурор Адем Акынджи, который ведет расследование дела об убийстве Карлова, уже допросил в Анкаре подозреваемого Хайреддина Айдынбаша. После этого суд по уголовным делам вынес решение арестовать его по обвинению в "организации преднамеренного убийства".

Карлов был убит вечером 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - был ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". Карлову посмертно было присвоено звание Героя России.