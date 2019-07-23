В России вертолет потерпел крушение

Вертолет «Ми-2» потерпел крушение в Тахтамукайском районе Адыгеи, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
Пилот вертолета получил травмы и госпитализирован в центральную районную больницу.
Обстоятельства и причины происшествия выясняются.
Вертолет «Ми-2» потерпел крушение в Тахтамукайском районе Адыгеи, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
Пилот вертолета получил травмы и госпитализирован в центральную районную больницу.
Обстоятельства и причины происшествия выясняются.
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Sədrəddin İsmayılovАвтор новости