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В России вертолет потерпел крушение

В России вертолет потерпел крушение

Вертолет «Ми-2» потерпел крушение в Тахтамукайском районе Адыгеи, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Пилот вертолета получил травмы и госпитализирован в центральную районную больницу.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

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