В России вертолет потерпел крушение

В России вертолет потерпел крушение

23 июля, 2019 19:10

https://report.az/storage/news/0259c951414701416d0615e9621a1aba/c6f6c9aa-489d-42af-8307-1554da61d10f_292.jpg Вертолет «Ми-2» потерпел крушение в Тахтамукайском районе Адыгеи, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. Пилот вертолета получил травмы и госпитализирован в центральную районную больницу. Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

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