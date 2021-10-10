В России число погибших из-за отравления суррогатным алкоголем выросло до 32

Еще два человека умерли за последние сутки от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области. Таким образом, общее число погибших увеличилось до 32.

Еще два человека умерли за последние сутки от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области. Таким образом, общее число погибших увеличилось до 32.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом рассказали журналистам в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, что ранее сообщалось о 30 погибших. "Число поступивших в больницы с отравлением суррогатом возросло до 64, из них 32 умерли", - говорится в сообщении. Уточняется, что 25 пострадавших находятся в стационарах, еще семеро отказались от госпитализации и проходят лечение амбулаторно.

В пресс-службе Минздрава РФ позднее сообщили, что часть пациентов, госпитализированных после отравления суррогатным алкоголем, подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В сообщении ведомства отмечается, что в регион на помощь местным медикам прибыли токсикологи из Башкортостана. "В регион прибыли четыре специалиста-токсиколога: главный внештатный токсиколог Башкирии Гузель Биктимирова, токсиколог Марьям Шарипова, реаниматологи Евгений Сырчин и Сергей Клявлин. Они осмотрели наиболее тяжелых пациентов в нескольких больницах Оренбургской области. Эксперты отметили, что схема лечения больных подобрана правильно и профессионально. Некоторым пациентам пришлось трижды провести гемодиализ в течение нескольких часов. Кроме того, часть больных подключили к ИВЛ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Минздрава также уточнили, что сейчас в стационарах находятся 25 пациентов, еще восемь человек уже выписаны оттуда. "Минздрав России контролирует оказание помощи пострадавшим", - говорится в сообщении.