О нас

В РФ сообщили о смерти трех военнослужащих на аэродроме ВКС после атаки БПЛА

В РФ сообщили о смерти трех военнослужащих на аэродроме ВКС после атаки БПЛА Трое военнослужащих российских Вооруженных сил, находившихся на аэродроме ВКС РФ, получили смертельные ранения в результате ударов ВСУ, еще четверо ранены.
В регионе
5 декабря 2022 г. 21:20
В РФ сообщили о смерти трех военнослужащих на аэродроме ВКС после атаки БПЛА

Трое военнослужащих российских Вооруженных сил, находившихся на аэродроме ВКС РФ, получили смертельные ранения в результате ударов ВСУ с использованием реактивных БПЛА, еще четверо ранены.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо военнослужащих, получивших ранения, доставлены в медицинские учреждения, где им оказана вся необходимая медицинская помощь", - отметил он.

И. Конашенков также сообщил о повреждении двух самолетов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Rusiya aerodromuna PUA hücumu nəticəsində 3 hərbçi ölüb

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром национальной обороны Турции
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром национальной обороны Турции
5 декабря 2022 г. 19:18
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
5 декабря 2022 г. 16:28
Президент Азербайджана принял помощника президента России
Президент Азербайджана принял помощника президента России
5 декабря 2022 г. 13:25
Проводятся совместные учения военнослужащих Азербайджана и Турции
ФотоПроводятся совместные учения военнослужащих Азербайджана и Турции
5 декабря 2022 г. 10:43
Азербайджан солидарен с позицией ОПЕК+ по регулированию рынка нефти
Азербайджан солидарен с позицией ОПЕК+ по регулированию рынка нефти
4 декабря 2022 г. 17:51
Сотрудники трех ведомств Азербайджана провели обсуждения с командованием РМК в Ходжалы
Сотрудники трех ведомств Азербайджана провели обсуждения с командованием РМК в Ходжалы
3 декабря 2022 г. 19:26
Сотрудники азербайджанских госструктур проехали в Ханкенди
Сотрудники азербайджанских госструктур проехали в Ханкенди
3 декабря 2022 г. 16:16
Первый вице-президент поделилась публикацией из Шекинской ханской мечети 
Первый вице-президент поделилась публикацией из Шекинской ханской мечети 
2 декабря 2022 г. 18:41
Мехрибан Алиева поделилась публикацией о визите президента Ильхама Алиева в Шеки
Мехрибан Алиева поделилась публикацией о визите президента Ильхама Алиева в Шеки
2 декабря 2022 г. 18:26
Президент и первая леди совершили поездку в Шекинский район
Президент и первая леди совершили поездку в Шекинский район
2 декабря 2022 г. 13:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi