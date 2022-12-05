В РФ сообщили о смерти трех военнослужащих на аэродроме ВКС после атаки БПЛА

Трое военнослужащих российских Вооруженных сил, находившихся на аэродроме ВКС РФ, получили смертельные ранения в результате ударов ВСУ с использованием реактивных БПЛА, еще четверо ранены.
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"Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо военнослужащих, получивших ранения, доставлены в медицинские учреждения, где им оказана вся необходимая медицинская помощь", - отметил он.
И. Конашенков также сообщил о повреждении двух самолетов.