В РФ сообщили о смерти трех военнослужащих на аэродроме ВКС после атаки БПЛА

Трое военнослужащих российских Вооруженных сил, находившихся на аэродроме ВКС РФ, получили смертельные ранения в результате ударов ВСУ, еще четверо ранены.

Трое военнослужащих российских Вооруженных сил, находившихся на аэродроме ВКС РФ, получили смертельные ранения в результате ударов ВСУ с использованием реактивных БПЛА, еще четверо ранены.

Как передает Report , об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо военнослужащих, получивших ранения, доставлены в медицинские учреждения, где им оказана вся необходимая медицинская помощь", - отметил он.

И. Конашенков также сообщил о повреждении двух самолетов.