В результате взрыва в жилом доме в Новосибирске погибли 13, спасены 14 человек

Число погибших в результате взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске увеличилось до 13, спасенных - 14 человек.

Число погибших в результате взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске увеличилось до 13, спасенных - 14 человек.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в экстренных службах.

"По уточненным данным на 10:00 10 февраля, удалось спасти 14 граждан, включая ребенка, из них 9 человек с разной степенью травм доставлены в медицинские учреждения. Спасатели извлекли из-под завалов еще 13 человек без признаков жизни, в том числе двухлетнего ребенка", - говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники спецслужб продолжают расчистку двора от бетонных и металлических конструкций. Площадь обрушения составила 200 кв. м.

Взрыв газа в многоэтажке на улице Линейной произошел 9 февраля. В результате один из четырех подъездов дома обрушился полностью, второй - частично. По информации спецслужб, причиной взрыва стала утечка газа. В Новосибирской области 10 февраля объявлен днем траура. В рамках уголовного дела сотрудниками ФСБ и МВД задержаны два человека, которые от имени ООО "Межрегионгаз-сервис" выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах.