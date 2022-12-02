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В Подмосковье задержали группировку, перевозившую наркотики из Европы

В Подмосковье задержали группировку, перевозившую наркотики из Европы Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали участников группировки, которые перевозили наркотики из Европы через территорию Украины.
В регионе
2 декабря 2022 г. 12:10
В Подмосковье задержали группировку, перевозившую наркотики из Европы

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали участников группировки, которые перевозили наркотики из Европы через территорию Украины.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщается в Telegram-канале ФТС.

В группировку входили уроженцы Молдовы с гражданством Румынии, Дании и Эстонии. Во время обысков частных домов в Подмосковье было изъято более 80 кг гашиша на 200 млн рублей.

"Организатора преступной схемы и двоих его подельников оперативники задержали в частных домах в Подмосковье. Главарь банды проживал в двухэтажном коттедже с женой и четырьмя малолетними детьми. Во время обысков у него нашли десятки мобильных телефонов, флэшки, жесткие диски, оргтехнику и документы на двойное гражданство", - сообщили в ведомстве.

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