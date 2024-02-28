В МИД России прокомментировали возможный визит Зеленского в Армению

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Армению должны подтверждать в первую очередь дипломатические ведомства Армении и Украины.

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Армению должны подтверждать в первую очередь дипломатические ведомства Армении и Украины.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила сегодня на брифинге, отвечая на вопрос News.ru.

"Это в первую очередь должны комментировать два государства", - сказала она.

23 февраля армянское издание Factor TV со ссылкой на собственные источники сообщило о подготовке визита Зеленского в Армению. Сроки визита еще не определены, но он, предположительно, намечен на март.