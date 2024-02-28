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В МИД России прокомментировали возможный визит Зеленского в Армению

В МИД России прокомментировали возможный визит Зеленского в Армению Визит президента Украины Владимира Зеленского в Армению должны подтверждать в первую очередь дипломатические ведомства Армении и Украины.
В регионе
28 февраля 2024 г. 16:57
В МИД России прокомментировали возможный визит Зеленского в Армению

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Армению должны подтверждать в первую очередь дипломатические ведомства Армении и Украины.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила сегодня на брифинге, отвечая на вопрос News.ru.

"Это в первую очередь должны комментировать два государства", - сказала она.

23 февраля армянское издание Factor TV со ссылкой на собственные источники сообщило о подготовке визита Зеленского в Армению. Сроки визита еще не определены, но он, предположительно, намечен на март.

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Версия на английском языке Russian Foreign Ministry comments on Zelenskyy’s possible visit to Armenia
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN Zelenskinin Ermənistana mümkün səfərinə münasibət bildirib

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