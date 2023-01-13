В Кыргызстане закрыли уголовное дело в отношении экс-президента

В Кыргызстане прекратили уголовное дело в отношении бывшего президента Аскара Акаева.
Как передает Report, об этом сообщили кыргызские СМИ со ссылкой на Генеральную прокуратуру республики.
"Уголовное преследование в отношении Аскара Акаева прекращено за истечением срока давности привлечения лица к уголовной ответственности", - сказал представитель Генпрокуратуры.
Бывший президент, наряду с некоторыми высокопоставленными чиновниками, был привлечен к ответственности по факту коррупции, связанной с разработкой золотоносного месторождения Кумтор. Ему были предъявлены обвинения в злоупотреблении властью и служебным положением, а также халатности при заключении соглашения с канадской горнорудной компанией Cameco.
Акаев бежал из страны в 2005 году после смены власти, но в 2021-м приезжал в Бишкек, где давал показания Госкомитету национальной безопасности.
По данным ГКНБ, бывший президент признал свою вину в совершении преступления и активно сотрудничал со следствием.