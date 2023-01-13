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В Кыргызстане закрыли уголовное дело в отношении экс-президента

В Кыргызстане закрыли уголовное дело в отношении экс-президента В Кыргызстане прекратили уголовное дело в отношении бывшего президента Аскара Акаева.
В регионе
13 января 2023 г. 11:06
В Кыргызстане закрыли уголовное дело в отношении экс-президента

В Кыргызстане прекратили уголовное дело в отношении бывшего президента Аскара Акаева.

Как передает Report, об этом сообщили кыргызские СМИ со ссылкой на Генеральную прокуратуру республики.

"Уголовное преследование в отношении Аскара Акаева прекращено за истечением срока давности привлечения лица к уголовной ответственности", - сказал представитель Генпрокуратуры.

Бывший президент, наряду с некоторыми высокопоставленными чиновниками, был привлечен к ответственности по факту коррупции, связанной с разработкой золотоносного месторождения Кумтор. Ему были предъявлены обвинения в злоупотреблении властью и служебным положением, а также халатности при заключении соглашения с канадской горнорудной компанией Cameco.

Акаев бежал из страны в 2005 году после смены власти, но в 2021-м приезжал в Бишкек, где давал показания Госкомитету национальной безопасности.

По данным ГКНБ, бывший президент признал свою вину в совершении преступления и активно сотрудничал со следствием.

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