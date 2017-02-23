Грузинский военный летчик попал в плен к мятежникам в Конго

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Полковник вооруженных сил Грузии в отставке, военный летчик Сосо Осиураули находится в плену у мятежников в Демократической республике Конго, требующих за его освобождение 1 млн долларов, сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

Как сообщили журналистам родственники Осиураули, он более двух лет назад уехал из Грузии. Им сообщили в социальных сетях, что Осиураули 27 января при управлении вертолетом был сбит мятежниками в Конго, но остался жив и за него требуют выкуп в размере одного миллиона долларов.

В МИД Грузии заявили журналистам, что не располагают данной информацией, но будут ее перепроверять.

В минобороны Грузии отметили, что Осиураули не направлялся к оборонным ведомством в Конго.