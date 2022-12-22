В Иране задержали несколько человек по подозрению в связях с "Моссадом"

Министерство информации Ирана выявило и задержало членов 4 оперативных групп, предположительно, связанных с разведывательной службой Израиля "Моссад".

Министерство информации Ирана выявило и задержало членов 4 оперативных групп, предположительно, связанных с разведывательной службой Израиля "Моссад".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает агентство Mehrnews.

В министерстве заявили, что эти группы планировали провести несколько гибридных террористических операций на фоне проходящих в Иране протестов.

Ранее в ведомстве также заявили о выявлении и задержании членов "шпионской сети", которые планировали саботировать оборонную промышленность страны.

Массовые протесты начались в Иране осенью после смерти Махсы Амини, молодой женщины, которую в сентябре у одной из станций метро в Тегеране задержали сотрудники полиции нравов за неправильное ношение хиджаба. Через несколько дней после задержания она скончалась.